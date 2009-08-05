Австро-немецкий инвестор жалуется, что за полгода - ни копейки возврата НДС

Австро-немецкая OSTCHEM Group готова достроить новый завод серной кислоты на базе ЗАО «Крымский ТИТАН» стоимостью более 500 млн. гривен при условии содействия со стороны государственных органов Украины. Об этом заявил член правления OSTCHEM Group, генеральный директор инвестиционной компании OSTCHEM Germany GmbH Маттеус Эбиналь.

По словам Эбиналя, с запуском завода серной кислоты завод на 78% сократит потребление электроэнергии и на 36% – природного газа: «Это разгрузит энергосети и газопроводы, ведущие в Северный Крым, соответственно на 143 млн. кВт/ч и 56 млн. м3, то есть полностью соответствует объявленной вашим правительством стратегической цели – повышению энергоэффективности бизнеса и всего государства. Я сомневаюсь, что в Украине много аналогичных по масштабу экономии энергосберегающих проектов. Так помимо этого мы еще снизим на 6 млн. тонн в год количество вредных выбросов в атмосферу Крыма»

Для завершения проекта, по словам Маттеуса Эбиналя, необходимо привлечение кредита в 23 миллионов долларов, который готовы предоставить банки Европы при условии предоставления гарантий от акционеров ЗАО «Крымский ТИТАН». «OSTCHEM Germany уже заявила о готовности предоставить финансовые гарантии.

«Это взаимный интерес. Для нас он заключается в оптимизации производства, снижении себестоимости, дополнительной прибыли. Но кредит пойдет на уплату услуг и материалов украинских производителей. Приток валютных средств положительно повлияет и на стоимость гривны. Все это является реальными мерами в направлении стабилизации экономики Украины», - заявил Эбиналь.

В то же время г-н Эбиналь считает не соответствующей европейской практике трудности, с которыми западный бизнес встречается в Украине. «Мы за полгода не получили от государства ни копейки возврата экспортного НДС. А ведь ни один проект не может быть реализован без своевременного возврата предприятию его оборотных ресурсов. На сегодня задолженность государства по возмещению НДС перед «Крымским ТИТАНом» составляет более 100 миллионов гривен. Представьте себе, что это значит для предприятия, около 80% продукции которого идет на экспорт. А значит это то, что каждый месяц мы продолжаем перечислять в казну экспортный НДС, не получая возврат взамен. Таким образом, каждый месяц оборотные средства завода уменьшаются».

Эбиналь также заявил, что надеется на содействие Кабинета Министров Украины в скорейшем решении вопроса получения льгот на ввоз в страну энергосберегающего оборудования. «Любая задержка тормозит развитие бизнеса, причиняет нам много неудобств. Поэтому, учитывая значимость проекта для государства, мы ожидаем поддержки от правительства в решении этих ключевых вопросов», - считает Эбиналь.

Проект создания нового завода по производству серной кислоты на базе ЗАО «Крымский ТИТАН» инициирован в 2005 году управляющей компанией OSTCHEM Holding AG. В 2005-07 гг. специалистами OSTCHEM Group разработано технико-экономическое обоснование проекта, определены оптимальные технические решения и произведен выбор необходимого технического оборудования. Запуск нового производства серной кислоты на ЗАО «Крымский ТИТАН» запланирован на 2011 год. Расчетная смета проекта составляет ?59 млн. Частично для реализации проекта использован выданный в 2008 году ЗАО «Крымский ТИТАН» целевой кредит Commerzbank AG (Германия) в объеме ?30 млн., гарантированный Правительством Германии. OSTCHEM Group рассчитывает завершить строительство нового завода в 1-м квартале 2011 года.

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