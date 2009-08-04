Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что курсовые игры с гривней будут новым предвыборным раздражителем для электората.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО по поводу письма Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА.

По словам эксперта, украинские топ-политики не удержатся от соблазна использовать курсовые игры вокруг национальной валюты в ходе предвыборной кампании.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, электоральная апатия украинского избирателя достигла того уровня, когда «традиционные раздражители» перестают быть эффективными. Поэтому, считает эксперт, административный ресурс в его классическом представлении будет не настолько эффективен, как в прошлые годы.

«Избирателю нужна мотивация, способная в короткие сроки мобилизировать его к принятию решения. Такой мотивацией и раздражителем станут курсовые игры вокруг национальной денежной единицы. И, судя по последним событиям, Президент и его команда намерены воспользоваться своими возможностями влиять на процессы в этом сегменте рынка», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, публичное обращение В.ЮЩЕНКО к В.СТЕЛЬМАХУ станет «очередным беспрецедентным политическим неологизмом» в современной украинской истории. По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, такую «переписку» сложно оценивать с точки зрения формальной логики.

«В.ЮЩЕНКО как Президент непосредственно отвечает за действия В.СТЕЛЬМАХА, об отставке которого говорили как представители власти, так и оппозиции. Этим же письмом он, фактически, пытается максимально дистанцироваться от ответственности за действия финансового регулятора», - заявляет А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 августа, Президент В.ЮЩЕНКО направил председателю НБУ Владимиру СТЕЛЬМАХУ письмо, в котором потребовал срочного реагирования Национального банка на ряд неотложных проблем в банковской сфере.

Глава государства в первую очередь обратил внимание руководителя НБУ на значительный рост угрозы стабильности национальной валюты.

Также В.ЮЩЕНКО констатировал, что несвоевременное выполнение банками своих обязательств перед клиентами препятствует надлежащему функционированию банковской системы и сдерживает восстановления доверия к ней.

Президент отдельно отметил, что осуществление рекапитализации банков, обязавшихся провести ее собственными силами, происходит крайне медленно.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО потребовал от председателя НБУ незамедлительно принять меры по ликвидации задолженности банковской системы по платежам клиентов (в первую очередь, по депозитам граждан), срок которых закончился, а также платежей в бюджеты всех уровней.

Нацбанк должен «принять исключительные меры» для обеспечения соблюдения графика капитализации (в разрезе каждого банка), который был определен по итогам проведенного диагностического обследования этих банков, настаивал Президент.