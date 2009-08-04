Психически больной зарезал женщину и ее 8-летнего ребенка

Вчера поздним вечером во дворе между домами на улице Строителей в Ивано-Франковске 32-летний психически больной мужчина в состоянии обострения болезни нанес ножевые ранения женщине и ее 8-летнему ребенку, которые в тот момент возвращались из магазина.

Об этом сообщил сегодня УНИАН руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, ребенок умер на месте происшествия, его мать – в больнице. Подозреваемый в убийстве был задержан патрульным нарядом милиции сразу же после того, как произошла трагедия.

Правоохранители выяснили, что вчера родственники психически больного привезли его из Тернопольской области в Ивано-Франковск, чтобы в который раз поместить в медучреждение закрытого типа. Услышав, что по телефону вызывают врачей, больной выбежал из квартиры, прихватив с собой кухонный нож. На улице он совершил нападение на женщину с ребенком. Когда раздались крики о помощи, к месту преступления подбежал один из жителей дома. Через несколько минут сюда же прибыл автомобиль наряда патрульной службы милиции. Нападавшего задержали.

По факту убийства двоих людей возбуждено уголовное дело.