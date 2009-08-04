СБУ разоблачила преступную схему вывода 250 млн. грн. из Украины

В Киеве сотрудниками СБ Украины разоблачена схема деятельности организованной преступной группировки, которая осуществляла вывод безналичных средств в оффшорные зоны Южной Америки и обеспечивала расчеты за импортные промышленные и продовольственные товары, которые завозятся в Украину контрабандным путем.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, выяснилось, что услугами злоумышленников пользовался ряд крупных субъектов хозяйствования из всех регионов страны. Только в августе - сентябре с.г. с помощью противоправной схемы на счета оффшорных компаний на Каймановых островах пытались перевести 250 миллионов гривен.

Установлено, что четверо жителей Киева (в возрасте от 25 до 40 лет, с экономическим и юридическим образованием), используя паспорта и идентификационные коды граждан Украины, создали сеть почти из ста фиктивных фирм. На расчетные счета этих фантомов клиенты-заказчики переводили безналичные гривневые деньги как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы. В дальнейшем эти средства конвертировались под видом проведения «бестоварных» операций и на основании поддельных внешнеэкономических контрактов перечислялись на счета фирм, которые зарегистрированы в оффшорной зоне.

Задокументированные сотрудниками СБУ материалы были переданы согласно ст. 97 (обязательность принятия заявлений и сообщений о преступлении и порядок их рассмотрения) Уголовно-процессуального кодекса Украины в прокуратуру Печерского района г. Киева, которая возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

С целью прекращения противоправной деятельности преступной группировки в рамках уголовного дела на основании санкции суда сотрудниками СБУ в Киеве проведено 6 одновременных обысков в офисных и жилых помещениях.

В результате проведенных обысков выявлено и изъято 3 сервера, 16 ноутбуков и 6 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, несколько клише для изготовления печатей с реквизитами иностранных фирм, 10 печатей оффшорных компаний, финансово-хозяйственная документация коммерческих структур, которые имеют признаки фиктивности, а также поддельные внешнеэкономические контракты на август - сентябрь на общую сумму 250 миллионов гривен.

В настоящее время совместная следственно-оперативная группа ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и прокуратуры осуществляет комплекс мер по привлечению к ответственности функционеров преступной группировки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.