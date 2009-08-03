МЧС предупреждает об ухудшении погоды: дожди, шквалы, грозы

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине 3-6 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, сегодня до конца суток в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях с сохранением ночью на Правобережье ожидаются грозы, местами – шквалы 15-20 м/с, на западе местами сильные дожди.

4-6 августа в большинстве районов Крыма, местами в южных, Донецкой, Луганской, а 4-го августа и в Черновицкой, местами в Тернопольской и Хмельницкой областях прогнозируется чрезвычайно высокая пожарная опасность.