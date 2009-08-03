СБУ и МВД уже «два-три дня» не конкурируют в деле Пукача

Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел не конкурируют во время расследования уголовного дела против бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я вас заверяю, что во всяком случае, за последние два-три дня исчезли вопросы возможной конкуренции между ведомствами или политизации, и каждое ведомство согласно закону выполняет поручения следователей», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По словам председателя СБУ, он и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО докладывают Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о ходе расследования дела против А.ПУКАЧА.

Кроме того, обе силовых структуры ежечасно подают доклады Генеральной прокуратуре, в частности, заместителю генпрокурора Николаю ГОЛОМШЕ, который является куратором «дела Георгия Гонгадзе».

Как сообщал УНИАН, убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе троих бывших работников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.