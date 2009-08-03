На завтра синоптики обещают дожди и грозы

Завтра в западных и северных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°; в южной части ночью 18-23°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области во вторник ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 27-31°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 27-29°.