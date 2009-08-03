Патриарха Кирилла таки ждут в Ровно

У Свято-Воскресенского собора в Ровно несколько тысяч человек ждут Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, который, как ожидается, должен заехать сюда по пути из города Корец в село Городок.

Как передает корреспондент УНИАН, встретить Патриарха вышли как его сторонники, так и небольшая группа оппонентов, которые держат государственные флаги Украины и флаги Украинской народной партии. В руках у них плакаты с обращением к Патриарху о создании единой поместной Украинской православной церкви.

На фасаде помещения епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенной рядом с собором, вывешен большой лозунг: «Украине – единую Поместную православную церковь» за подписью Юрия КОСТЕНКО, председателя УНП. На этом же плакате слова Тараса Шевченко: «Борітеся – поборете!».

Пока нет официальной информации о том, что Патриарх КИРИЛЛ заедет в Свято-Воскресенский собор.

Среди ожидающих его приезда, - журналисты, в том числе и российские, освещающие визит Патриарха в Украину, а также несколько десятков священнослужителей УПЦ.

Как сообщал УНИАН, западно-украинская часть визита главы Российской православной церкви должна была начаться с Ровно, однако, как объяснил председатель Синодального информационного отдела Московской патриархии Владимир ЛЕГОЙДА, маршрут был изменен "в связи с неоднократными настоятельными рекомендациями и уведомлением властей".

Самолет с Патриархом на борту вместо Ровно приземлился в Киеве, после чего глава РПЦ на автомобиле направился в город Корец (Ровенской области) в Свято-Троицкий монастырь, который находится в прямом подчинении Патриарху.

Сегодня утром Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ отслужил божественную литургию в Свято-Троицком ставропигиальном монастыре в городе Корец.