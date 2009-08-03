У Ющенко говорят, что Московский патриархат сам выбирал дорогу Кириллу

Инициатором изменения программы визита Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА был не Секретариат Президента Украины .

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом заявил заместитель главы СП Юрий БОГУЦКИЙ, комментируя информацию в некоторых СМИ, что отмена визита Патриарха КИРИЛЛА в Ривне состоялась в соответствии с рекомендациями Секретариата Президента Украины.

Ю.БОГУЦКИЙ отметил, что, “во-первых, Секретариат Президента Украины не является координатором программы визита в Украину Предстоятеля Русской православной церкви. Этим занимается соответствующая Комиссия Украинской православной церкви и Московская патриархия”.

Во-вторых, отметил он, “во время предварительных консультаций относительно будущего визита Патриарха КИРИЛЛА в Украину до ведома представителей Московской патриархии была доведена информация о религиозной ситуации в Ривном и настроениях представителей различных конфессий и общественных организаций, которая базировалась на анализе многочисленных обращений в государственные органы власти и данных правоохранительных органов”.

В субботу, 1 августа, по инициативе Московской патриархии состоялся телефонный разговор, во время которого принятие окончательного решения по поводу посещения Ривного было отдано на усмотрение организаторов визита, сообщил Ю.БОГУЦКИЙ.

Он обратился с просьбой к представителям СМИ во время комментирования щепетильных вопросов, которые задевают религиозную сферу, быть максимально корректными и точными, “ведь известно, что в Украине и за ее пределами есть силы, заинтересованные в том, чтобы Патриарх Московский и всея Руси имел ограниченное представление о настоящем многообразии позиций граждан, верующих православных Украины, относительно стремления к созданию в Украине единой поместной православной церкви”.

Как сообщалось, 2 августа предстоятель РПЦ отменил поездку в Ривне и из Крыма вернулся в Киев, откуда отправился в город Корец Ривненской области.

По данным Московского патриархата, поездка в Ривне была отменена “по настоянию украинской власти”, которая “мотивировала это соображениями безопасности”.