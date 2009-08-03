О заказчиках убийства Гонгадзе можем никогда не узнать

Адвокат вдовы Георгия Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО намерена обжаловать в суде запрет Генеральной прокуратуры на ознакомление с процессуальными документами по делу об убийстве журналиста.

Об этом В.ТЕЛИЧЕНКО сообщила в интервью газете «Известия в Украине» (№138 от 3 августа).

«К сожалению, я не имею доступа к материалам дела. Я уже подала прошение - разрешить мне ознакомиться с процессуальными документами по делу, которые не имеют тайны следствия. Но получила отказ. Его я обжалую в суде», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ также сообщила, что будет настаивать на проведении ДНК-экспертизы и целого ряда других исследований. «Экспертизы должны быть проведены за границей с участием украинских специалистов», - подчеркнула она.

В.ТЕЛИЧЕНКО предполагает, что дело бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА будет направлено в суд до президентских выборов.

«У меня есть такое подозрение. Судите сами. Заместитель генпрокурора Николай ГОЛОМША сообщает, что экспертизу проведут за три недели. Не успели найти фрагменты черепа - как об этом уже говорят во всеуслышание. Не успели найти перчатки ПУКАЧА - как пресс-служба Генпрокуратуры отчитывается об очередном существенном достижении в ходе следствия. Все это вызывает подозрения, что есть большое желание до выборов президента передать дело в суд», - пояснила адвокат.

По ее мнению, если дело будет направлено в суд до президентских выборов, то из обвиняемых будет только А.ПУКАЧ. «О заказчиках никогда не узнаем. На этом все закончится», - предположила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 июля утром в Белоцерковском районе Киевской области неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативная группа обнаружила «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». Вместе с тем, в Генпрокуратуре отметили, что остатки черепа повреждены, поскольку в свое время на месте, где они были найдены, «работал экскаватор». Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительные выводы экспертов сообщили, что «на сегодняшний день найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

Вместе с тем, 23 июля на то время адвокат А.ПУКАЧА Сергей ОСЫКА, ссылаясь на слова своего подзащитного, заявил, что А.ПУКАЧ не называл следствию заказчиков убийства Г.Гонгадзе, а также не указывал место, где находится его голова.