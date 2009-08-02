В выходные на железнодорожных переездах произошли два ДТП

На железнодорожных переездах в эти выходные произошли два дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, 1 августа в 08.10 неподалеку от станции Полтава - Южная (Южная железная дорога) на охраняемом переезде поезд №6516 (Ромодан - Полтава) сбил легковой автомобиль ВАЗ 2108. Столкновение произошло в результате нарушения водителем автомобиля правил проезда железнодорожных переездов. Жертв, травмированных нет. Сигнализация работала исправно. Поезд был задержан на 20 минут.

Кроме того, 2 августа в 00.20 на перегоне Любинцы – Верхнее Синевидное (Львовская железная дорога) на неохраняемом переезде поездом №4110 осуществлен наезд на легковой автомобиль «Ауди». По данным министерства, столкновение также произошло в результате нарушения водителем автомобиля правил проезда железнодорожных переездов. Жертв, травмированных нет. Сигнализация работала исправно.