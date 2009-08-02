В Крыму второй день подряд штормовое предупреждение

Крымское Управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций второй день подряд предупреждает о возможном ухудшении погодных условий в автономии.

«2 августа местами на территории крымской автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», – говорится в штормовом предупреждении крымского Главка МЧС.

Как передает корреспондент УНИАН, в Симферополе и Евпатории сегодня в первой половине дня было ясно и тепло.