В Крыму второй день подряд штормовое предупреждение
14:28, 02 августа 2009Общество
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Ливни, грозы, шквальный ветер
Крымское Управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций второй день подряд предупреждает о возможном ухудшении погодных условий в автономии.
«2 августа местами на территории крымской автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», – говорится в штормовом предупреждении крымского Главка МЧС.
Как передает корреспондент УНИАН, в Симферополе и Евпатории сегодня в первой половине дня было ясно и тепло.
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