Днепр изменил русло и отрезал 660 га в пользу Беларуси

В Любече Черниговской области река Днепр, изменив русло, отрезала 660 гектаров земли, которые могут отойти к Республике Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

В течение апреля-июля этого года в результате интенсивного разрушения береговой полосы р. Днепр размыта грунтово-гравиевая дорога, которая проходила по суходолу между рекой и озером "Симполя” на участке 300 м в районе пгт Любеч Репкинского района.

Обследованиями установлено, что река соединилась с верховьем озера "Симполя". Наблюдается перетекание днепровской воды через систему пойменных озер и старое русло в глубь заводи. При этом рекой отрезано около 660 га земель Любечского поселкового совета, что создает угрозу отхода этих земель к территории Республики Беларусь и изменения прохождения линии государственной границы и частичный смыв с. Кукари Репкинского района.

Как сообщили в ОГА, для выполнения мер по защите от разрушения берега необходимо выполнить первоочередные аварийно-восстановительные берегоукрепляющие работы на участке берега длиной почти 0,5 км общей стоимостью 11,2 млн. грн. По предварительным расчетам, ущерб составит 68 млн. грн.