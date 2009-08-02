Названы фамилии украинских моряков, погибших в Швеции

Министерство транспорта и связи Украины создало группу экспертов, которая в ближайшее время должна отбыть на место катастрофы судна «Langeland» для участия в расследовании, сообщается на сайте министерства.

Утром 31 июля шведские спасательные службы получили сигнал бедствия с аварийно-спасательного буя сухогрузного судна «Langeland» (флаг Норвегии). Для поиска суда были организованы воздушная разведка с вертолетов и самолетов. По информации спасательных служб, судно затонуло у берегов Швеции (острова Костер). В состав экипажа входит шесть человек, из которых четверо (в том числе капитан судна), – граждане Российской Федерации и двое – граждане Украины.

Судно, перевозившее из Швеции в Норвегию строительный камень, попало в жесткий шторм силой до 9 баллов.

Морской спасательно-координационный центр г. Гетеборг (Швеция) дал информацию об украинских гражданах: это Лактюхин Геннадий Михайлович, 1964 г.р. и Иврашев Сергей Григорьевич, 1962 г.р. Моряки были трудоустроены на судно при посредничестве ООО «Морское агентство «Наутилус» (г. Николаев).

Как сообщал УНИАН, поисковая операция вчера в 16.00 официально прекращена. Экипаж сухогруза «Langeland» считается пропавшим без вести.