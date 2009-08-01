Кораблекрушение близ Швеции: моряки из Украины и РФ погибли

Подразделения шведских спасателей, принимавших участие в поиске шестерых моряков - четверых россиян и двух граждан Украины, - затонувшего у западного побережья Швеции норвежского судна "Лангеланд", закончили работу. "Поверхность моря, острова и скалы в районе хорошо обследованы. Продолжать поиск не имеет смысла", - говорится в интернет-блоге Судоходного ведомства, передает ИТАР-ТАСС.

"Возможность найти кого-то в живых после трагедии считается исчерпанной, и дело передается полиции", - пишет в заключении Судоходное ведомство.

Сегодня утром с помощью эхолота спасателям удалось определить возможное местоположение затонувшего судна на глубине 108 м. Опущенный в это место зонд передал нечеткое изображение. В настоящее время Береговая охрана готовит к спуску - как только позволят погодные условия - дистанционно управляемый подводный робот.

По данным шведской Береговой охраны, судно "Лангеланд" в феврале 2007 года уже садилось на мель неподалеку от города Ландскруна на юго-западном побережье Швеции.

"Судно получило немало нареканий по поводу безопасности на его борту. Тогда ему не разрешали покинуть порт в течение двух дней. В июле того же года в Гетеборге инспекция обнаружила 13 нарушений - в отношении пожарной безопасности, спасательной техники и знаний по действиям во время ЧП у экипажа", - сообщил ответственный по связям с прессой Центральной диспетчерской по спасению на море Петер Линдквист. Причины катастрофы будут расследоваться норвежской и шведской комиссиями по чрезвычайным происшествиям.

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