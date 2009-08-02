В Бахчисарайском суде работала схема по захвату земли

В Бахчисарайском суде АРК работала коррупционная схема по получению права собственности на землю через судебные решения, но ее деятельность помогли прекратить сами судьи.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» рассказал председатель апелляционного суда АРК Сергей ЛУНИН.

«Я считаю, что там была коррупционная схема по захвату земли. И это не мое мнение. Это 166 решений Апелляционного суда по апелляционным жалобам прокурора Крыма, прокурора Бахчисарайского района и прокуратуры АРК. И все они удовлетворены. Всего же подано апелляционных жалоб на 228 решений этого суда», - сказал он.

При этом С.ЛУНИН подчеркнул, что прекратить коррупционные действия помогли сами судьи Бахчисарайского суда.

«Что интересно, судьи сами пришли и сказали: нам махинации, которые творятся, не нравятся. Вот список наших дел, идите к прокурору Крыма, и пусть он принимает в отношении нас меры», - сказал председатель апелляционного суда АРК.

По мнению С.ЛУНИНА, решение судей самостоятельно прекратить функционирование схемы захвата земли свидетельствует об определенном правосознании в крымском судейском корпусе.

«Судьи сами пришли к выводу, что люди, которые организовали эту схему, должны быть наказаны. Когда я последний раз с ними разговаривал, то увидел: у них в сознании что-то изменилось, они поняли, что это нужно остановить, что если они будут так продолжать действовать, вся их неприкосновенность закончится», - заявил судья.