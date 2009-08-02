Ровенский драмтеатр не выдержал подземного строительства

На фронтоне помещения Ровенского академического облдрамтеатра появилось несколько трещин. По мнению специалистов, это следствие строительства перед театром подземного торгового центра (так называемого «Метрограда»).

Как передает корреспондент УНИАН, председатель облгосадминистрации Виктор МАТЧУК и городской председатель Ровно сразу распорядились прекратить строительство до выяснения причин, поскольку трещины появились не только на фасаде театра, но и на стенах прилегающих жилых домов №57 и №61 по улице Соборной.

В данное время театр не работает, его помещение закрыто. Как сообщил в местной прессе директор театра Владимир ПЕТРИВ, учреждение будет открыто тогда, когда строители устранят причины, из-за которых появились трещины. Однако когда это произойдет – никто четко сказать не может, ведь неизвестно, откуда будут брать средства на эти работы.

По мнению начальника городского управления капитального строительства Олега ГЕРМАНА, на будущей неделе специалисты предоставят рекомендации об устранении причин проседания почвы перед театром, а инвестор строительства за свой счет отремонтирует портик театра.

Трещины на портике фасада театра начали появляться еще несколько лет назад в результате проседания почвы, а с началом строительства подземного ТЦ появление трещин усилилось. Единственное, что успокаивает: портик «посажен» на автономный фундамент, он не соединен с основным сооружением театра, поэтому нет оснований считать, что трещины перекинутся на все помещение.

Однако если при помощи властей и общественности, проблема трещин будет решена, то этого нельзя утверждать относительно жилых домов, которые также пострадали. Ведь, в соответствии с нормативными требованиями, на время ремонта домов их жильцов следует куда-то переселить. А эта проблема для городских властей сложнее, чем устранение трещин на театре.