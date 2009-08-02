Обама: выход из рецессии потребует много месяцев

США потребуется много месяцев для выхода из состояния рецессии. Такое мнение выразил в еженедельном радио- и интернет-обращении к американцам президент США Барак Обама.

Кризис оказался "глубже, чем кто-либо мог подумать", считает американский президент.

Он также полагает, что в ближайшее время ситуация на рынке труда также "не продемонстрирует признаков улучшения".

В то же время он отметил, что действия его администрации помогли затормозить рецессию, вливание многомиллиардных госсредств спасло компании от окончательного краха, за которым могло последовать крушение всей экономической системы США, передает Associated Press.