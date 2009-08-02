Обама: выход из рецессии потребует много месяцев
03:44, 02 августа 2009Общество
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Кризис "глубже, чем кто-либо мог подумать"
США потребуется много месяцев для выхода из состояния рецессии. Такое мнение выразил в еженедельном радио- и интернет-обращении к американцам президент США Барак Обама.
Кризис оказался "глубже, чем кто-либо мог подумать", считает американский президент.
Он также полагает, что в ближайшее время ситуация на рынке труда также "не продемонстрирует признаков улучшения".
В то же время он отметил, что действия его администрации помогли затормозить рецессию, вливание многомиллиардных госсредств спасло компании от окончательного краха, за которым могло последовать крушение всей экономической системы США, передает Associated Press.
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