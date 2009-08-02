Памятник Алеше Поповичу установят в Пирятине

В Полтавской области планируют установить памятник герою былин Алеше Поповичу.

Об этом журналистам сообщил руководитель Пирятинского благотворительного фонда «Открытые сердца» Валерий САБЕЛЬНИКОВ.

По его словам, по некоторым утверждениям Алеша Попович родом из Пирятина (Полтавская обл.) по историческим данным, он часто бывал на Пирятинских ярмарках, помогал людям и имел богатырскую силу.

Как он напомнил, в один из своих приездов в Пирятин Тарас Шевченко написал думу об Алеше Поповиче.

«Идея поставить памятник Алеше Поповичу возникла года три тому. Я так думаю. Почему б и нет, если этот образ связан с Пирятином. На сегодня уже существует проект памятника, собираем средства на создание скульптуры и ее установку», - сказал В.САБЕЛЬНИКОВ.

По его словам, на сооружение памятника средства жертвуют и жители района, и земляки, которые проживают ныне в других населенных пунктах.

Камень для памятника уже закупили, идут переговоры со скульптором. Планируется, что памятник будет стоять в самом Пирятине.

Напомним, Алёша Попович – фольклорный собирательный образ богатыря в народном эпосе. Алёша Попович как младший входит третьим по значению в богатырскую троицу вместе с Ильёй Муромцем и Добрыней Никитичем.