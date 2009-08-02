На родине Репина идут торжества к 165-летию художника

Коллектив Чугуевского художественно-мемориального музея имени Репина (Харьковская область) намерен переиздать воспоминания Ильи Репина "Далекое близкое". Об этом, как передает корреспондент УНИАН, сообщила директор Чугуевского художественно-мемориального музея имени Репина Светлана БУЧАСТАЯ, открывая торжества по случаю 165-летия И.Е.Репина.

По ее словам, в книге речь пойдет о местах событий, происходивших в городе Чугуев с участием великого художника, а также будут помещены комментарии работников музея об этих событиях и их участниках.

С.БУЧАСТАЯ сказала, что в комментариях речь пойдет об уголках Чугуева, связанных с детством Репина, его приездами в зрелом возрасте, описываются изменения, произошедшие с упомянутыми местами и домами. Комментарии написаны на основании последних открытий, сделанных в архивах. Они могут занять седьмую часть объема 350-400-страничной книги, запланированной к выпуску.

Справка УНИАН. Илья Репин (5 августа 1844, Чугуев, Харьковская губерния - 29 сентября 1930, Куоккала, Финляндия) - художник, мемуарист, автор книги воспоминаний "Далекое близкое". В местах, где родился, работал и умер живописец созданы музеи-усадьбы ("Чугуев" - в Харьковской области, "Пенаты" - в РФ, "Здравнево" - в Беларуси).

На родине Ильи Репина торжества по случаю 165-летия со дня рождения художника проходят с 1 по 5 августа. В программе - закрытие международного репинского плэнера, театрализованный праздник «Ильин день. Репин приглашает», празднование 40-летия со дня образования Чугуевского художественно-мемориального музея имени Репина.