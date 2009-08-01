Июль стал самым прибыльным в истории Уолл-стрит, когда фондовый индекс 5 тысяч американских компаний Wilshire 5000 Total Market Index вырос на 7,75%, сообщила в пресс-релизе Wilshire, занимающаяся статистикой фондового рынка.

Пятый месяц роста фондовых индексов, оптимистично воспринимаемый рынком как знак скорого выхода из рецессии, отыграл в среднем 800 миллиардов долларов.

"Процентный рост Wilshire 5000 был наилучшим за все 39 лет существования индекса. Предыдущий июльский рекорд пришелся на 1989 год, когда рост индекса составил 7,66%", - говорится в пресс-релизе.

Начиная с 9 марта 2009 года, самой низкой точки падения рынка, индекс Wilshire 5000 уже поднялся на 48,12% или 4 триллиона долларов вверх.

Однако в сравнении с пиком Уолл-стрит, достигнутым 9 октября 2007 года, совокупная стоимость акций 5 тысяч американских компаний остается ниже на 35,73% или свыше 7 триллионов долларов. Часть экспертов предсказывают вторую волну финансового кризиса или как минимум приостановку столь бурного роста, напоминает РИА "Новости".