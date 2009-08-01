Эксперт о лучшем способе снизить зависимость Украины от российского газа

Украина может уменьшить хроническую зависимость от российских энергоносителей, если будет активно развивать долгосрочное сотрудничество с Европейским Союзом в сфере энергосбережения.

Такое мнение в статье газете «Зеркало недели» выразил старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований и издатель публикации «Газовые рынки России и СНГ и их влияние на Европу» Саймон ПИРАНИ.

Он напомнил, что еще до наступления кризиса, благодаря кредитам ЕБРР и других международных финансовых организаций, а также новым европейским технологиям, удалось значительно снизить энергозатраты в украинской сталелитейной промышленности. Кроме того, ЕБРР совместно с европейскими компаниями и украинскими партнерами осуществил несколько проектов по внедрению энергосберегающих технологий в районных теплосетях.

«Такое сотрудничество - долгосрочное, его результаты проявляются не сразу, и большого внимания прессы оно не вызывает. Но это — лучший способ уменьшить зависимость Украины от российского газа и снизить то напряжение в отношениях, которое эта зависимость создает», - подчеркнул С.ПИРАНИ.

При этом эксперт отметил, что Украина также имеет огромный потенциальный ресурс в газовой сфере, способный заинтересовать Европу. В частности, таким ресурсом являются подземные газохранилища (ПГХ), большинство из которых расположено на Западе Украины, в нескольких километрах от границ со странами Центральной Европы, у которых таких мощностей очень мало.

«Мартовский меморандум призвал обеспечить «доступ третьих сторон» к этим объектам «на прозрачных коммерческих условиях». Данное предложение можно реализовать вне зависимости от географического расположения точки продажи российского газа. Процесс займет не недели, а месяцы или годы из-за необходимости законодательных изменений и корпоративных реформ, но его польза очевидна», - констатировал С.ПИРАНИ.

Еще одной сферой сотрудничества с ЕС, по его мнению, может стать добыча газа в Украине. Однако условия сотрудничества с иностранными компаниями в этом вопросе должны стать более прозрачными и привлекательными, считает он.