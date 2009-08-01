Тимошенко просит НБУ о дополнительном выкупе ОВГЗ на 25 млрд.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО провела переговоры с НБУ о дополнительном выкупе облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму около 25 млрд. гривен - сверх оговоренного с МВФ лимита в 44 млрд. гривен на рекапитализацию банков и уже проведенного Нацбанком выкупа гособлигаций на сумму свыше 30 млрд. гривен.

Об этом пишется в статье газеты "Зеркало недели" .

По информации источников издания, данный вопрос обсуждался во время встречи Ю.ТИМОШЕНКО с главой НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ, которая состоялась в НБУ в четверг, 30 июля.

В переговорах, по информации источников, также принимали участие директор департамента монетарной политики НБУ Наталья ГРЕБЕННИК и первый заместитель председателя Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ.