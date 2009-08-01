Lexus насмерть сбил четырех людей на пешеходном переходе

Вчера около 23 часов в Черновцах водитель автомобиля „Lexus RX 350”, двигаясь по ул. Винниченко в направлении ул. Кармелюка, совершил наезд на четырех пешеходов, которые переходили улицу по пешеходному переходу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины, в результате ДТП все четверо пешеходов от полученных травм погибли на месте происшествия.

Среди погибших 39-летняя жительница Черновцов, ее 13-летний сын и двое племянников (12-летняя девочка и девятилетний мальчик), которые приехали в гости из Хмельницкого.

Участок улицы, на котором произошло дорожно-транспортное происшествие, прямой, имеет по две полосы в каждом направлении, встречные потоки разделены дорожной разметкой. Трагедия произошла на пешеходном переходе обозначенном дорожными знаками и пешеходной разметкой. Искусственное освещение было включено.

По предварительным данным, водитель “Лексуса” значительно превысил скорость движения. На данное время водитель задержан. Продолжается расследование.