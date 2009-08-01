Прирост депозитов физлиц способствует украинской экономике

Прирост депозитных вкладов физических лиц на сегодняшний день уже привел к некоторому росту объемов кредитования реального сектора экономики.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Начиная с апреля, происходит стабильный прирост депозитов физических лиц: 0,6% в апреле, 0,7% в мае, 2,7% в июне. Это способствовало росту объема кредитования реального сектора экономики – на 1,4%», - отметил он.

Напомним, на сегодняшний день в Украине отмечается стойкая тенденция к росту объемов депозитных вкладов физических лиц после его резкого сокращения с начала финансового кризиса. Так, если в марте текущего года отток вкладов населения составил 4,9 млрд. грн. (при этом депозиты физлиц в гривне в январе-марте снизились на 9,8%, в иностранной валюте - на 12,7%), то в апреле прирост составил 1,2 млрд. грн., в мае – 1 млрд. грн., а за 15 дней июня – 2,2 млрд. грн.