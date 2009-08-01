В Киеве погибают до 90% высаженных растений

В Киеве погибают до 90% высаженных коммунальными службами зеленых насаждений.

Об этом сообщил заместитель начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в г. Киеве Игорь ЩЕРБАК на заседании расширенной Коллегии КГГА.

“В результате неквалифицированных действий по созданию новых зеленых насаждений наблюдается их массовое засыхание - до 80-90% от количества высаженных деревьев и кустов”, - сказал он. Для примера И.ЩЕРБАК привел данные, переданные на согласование в Госуправление охраны окружающей среды:

По материалам обследования зеленых насаждений КП УЗН Дарницкого и Деснянского районов сносу и списанию подлежат, соответственно, 500 и 800 саженцев разных пород. «Такие массовые замены саженцев наблюдаются и в других районах города. То есть, только посадили, через полгода их ликвидируют”, сказал И.ЩЕРБАК.

В свою очередь, председательствующий на коллегии и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО дал поручение изучить вопрос о создании городской инспекции, которая уже сейчас начала бы работы по обследованию зеленых насаждений в городе, и к сентябрю сделала заключение, какой процент из высаженных в этого году деревьев прижился.

“Нужно реорганизовать “Киевзеленстрой”, и изменить подходы от объемов работ к качеству. Потому что каждый год отчитываемся, сколько тысяч посадили деревьев, но никогда не отчитываемся, сколько из них растет”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, подчеркнув, что на работы по озеленению выделяются достаточно большие деньги.

На коллегии И.ЩЕРБАК также отметил бедность “ассортимента” деревьев в столице. По его данным, наиболее распространены в Киеве липы, которые растут на 39% площади города, затем идут каштаны – на 22%, тополя –21%, клены – 8%, и еще на 7 видов деревьев приходится около 5% площадей.

Он также отметил, что только половина деревьев находится в хорошем и отличном общем состоянии. Среди основных причин ухудшения состояния зеленых насаждений в Киеве специалисты управления называют, в первую очередь, загрязнение воздуха и окружающее среды пылью, газом, а также неправильный отбор пород деревьев и ограниченный объем питания растений. Опасным для растений является также чрезмерное накопление ионов натрия хлора в результате применения хлористых солей для ускорения таяния снега и льда и полива деревьев хлорированной водой.

И.ЩЕРБАК выразил неудовлетворение тем, что в “Киевзеленстрое” отсутствует стратегия развития зеленых насаждений в городе, и наблюдается низкая технологическая дисциплина высаживания растений.

В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО, говоря об “ассортименте” столичных деревьев, отметил в интервью журналистам: “Я не думаю, что если в Киеве в течение 70 лет высаживались именно такие деревья, то никогда никто не интересовался, что еще можно высадить. Возможно, это именно те деревья, которые нужно выращивать в этой местности”.