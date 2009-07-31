Ющенко распорядился поддержать Конкурс памяти Горовица

Молодые пианисты соберутся в апреле

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился в целях расширения международных культурных связей, повышения престижа отечественного исполнительского искусства, поддержки талантливой молодежи оказать поддержку VIII Международному конкурсу молодых пианистов памяти Владимира Горовица. Об этом идет речь в распоряжении Президента на его официальном сайте. Очередной конкурс состоится 12–26 апреля 2010 года в городе Киеве.

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