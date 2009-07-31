Педагогический университет принял документы в Самборской колонии

Приемная комиссия Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко посетила Самборскую воспитательную колонию для несовершеннолетних, чтобы там лично принять документы у абитуриентов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель аппарата министра образования и науки Ярина ЯСИНЕВИЧ.

По ее словам, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК с пониманием относится к проблемам и судьбе таких детей. "Мы должны дать им шанс стать достойными гражданами, получить образование и реализовать себя в жизни честными, правдивыми путями", - заявила она.

Я.ЯСИНЕВИЧ выразила надежду, что участие заключенных из Самборской колонии в конкурсе будет успешным, и они станут студентами заочного отделения и получат образование.

Как сообщала газета “Высокий Замок”, шесть заключенных Самборской колонии, которые прошли ВНО и набрали количество баллов, позволившее им вступать в высшее учебное заведение, решили подать свои документы в вузы. Однако в Дрогобычском педагогическом университете, куда руководители колонии повезли документы, категорически отказались их принять, потому что нужно, чтобы абитуриент присутствовал лично. По словам начальника колонии Олега ПАУКА, таким образом возник парадокс: большинство абитуриентов, которые осенью освобождаются и надеются, что стали студентами дистанционной формы обучения, студентами стать не могут.