Ющенко отменил распоряжение об отмене распоряжения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Оксану МЫСОВСКУЮ председателем Днепровской районной государственной администрации Киева.

Об этом идет речь в распоряжении Президента от 31 июля 2009 года № 162.

В связи с этим, другим распоряжением от 31 июля 2009 года № 161 глава государства отменил свое распоряжение от 6 марта 2009 года № 38, в котором, в свою очередь, речь шла об отмене распоряжения Президента от 13 декабря 2007 года № 292.

Распоряжение В.ЮЩЕНКО от 13 декабря 2007 года № 292 касалось вопроса другого руководителя Днепровского района столицы Александра СОТНИКОВА.

“В связи с постановлением Киевского апелляционного административного суда от 4 декабря 2007 года (оставить без изменений решение суда первой инстанции, которым признано противоправным и отменено решение Днепровского районного в г. Киеве совета V созыва от 20 апреля 2006 года «Об избрании Председателем Днепровского районного в городе Киеве совета V созыва СОТНИКОВА Александра Николаевича») и руководствуясь пунктом 2 раздела VII Закона Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве», пунктом 1 резолютивной части решения Конституционного Суда Украины от 13 октября 2005 №9-рп/2005 (дело об особенностях осуществления исполнительной власти и местного самоуправления в районах города Киева), освободить СОТНИКОВА Александра Николаевича от должности председателя Днепровской районной государственной администрации г. Киева”, - говорилось в распоряжении.