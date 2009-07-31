Фестиваль в «Артеке» - школа детской демократии

Фестиваль «Изменим мир к лучшему!», проходящий в Международном детском центре «Артек», может быть примером школы детской демократии и толерантности, которой стоит поучиться взрослым.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН, Международный благотворительный фонд которого выступил генеральным спонсором фестиваля, - сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Политик подчеркнул, что проходящий детский форум - это новый шаг к единству мира и необходимости его сохранения силами тех, кому строить свое будущее и будущее нашей страны.

В то же время А.ФЕЛЬДМАН отметил, что проведение фестиваля в этом году стало возможным благодаря правительству, решения которого разрешили кризисную ситуацию, когда в январе этого года впервые в своей истории «Артек» прекратил работу из-за проблем с финансированием.

Он напомнил, что судьба детской здравницы взволновала многих людей – как профильных чиновников, политических деятелей, так и простых граждан, требовавших от властей Украины срочно вмешаться в ситуацию и взять вопрос возобновления финансирования под личный контроль.

«Предложенные правительством меры, которые были утверждены Верховной Радой на уровне законов и Кабинетом министров, стабилизировали финансовую ситуацию в «Артеке», а жесткая и последовательная позиция премьер-министра позволила полностью решить практически все существующие проблемы функционирования «Артека», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, в «Артеке» Международный детский фестиваль «Изменим мир к лучшему!» в этом году собрал 700 детей из 53 стран.