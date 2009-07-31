Начальник киевских пляжей получил выговор

Генеральному директору коммунального предприятия “Плесо” Игорю СМИКУНУ за плохую работу вынесен выговор от городской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил и.о. председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

“СМИКУН получил выговор. Распоряжение подписано и вчера вышло, как и было решено на прошлой коллегии, за пляжи и за все то, что там (на предприятии происходило - УНИАН)”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он сообщил, что через две недели состоится заседание коллегии КГГА, на котором планируется заслушать И.СМИКУНА о выполнении решений предыдущего заседания коллегии.

На вопрос журналистов, какие пляжи на сегодня безопасны для отдыха, А.ГОЛУБЧЕНКО ответил: “Полностью еще ни один, к величайшему сожалению”.

Как сообщал УНИАН, 19 июня на заседании коллегии КГГА было объявлено, что руководителю КП «Плесо» И.СМИКУНУ будет вынесен выговор за плохую работу, в частности, по подготовке городских пляжей к летнему сезону. Руководство города дало ему один месяц для исправления недостатков.

Комментируя решение коллегии, А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что подготовка пляжей и зон отдыха к летнему сезону является критической и неудовлетворительной.

А.ГОЛУБЧЕНКО после коллегии также раскритиковал работу директора КП «Плесо» по обеспечению работы предприятия в целом, включая кадровую политику, решение технических, финансовых вопросов.

Вчера, 30 июля, на пресс-конференции руководитель “Плесо” заверил, что 12 пляжей города вполне безопасны для отдыха. Также И.СМИКУН отметил, что не понимает, почему Киевская городская госадминистрация официальным распоряжением не подтвердила готовность этих пляжей для приема отдыхающих.

И.СМИКУН подчеркнул, что в столице в целом 29 зон отдыха. В отношении остальных зон для купания он отметил, что эти территории не удовлетворяют всем нормам, выдвигаемым к пляжам, но “Плесо” не может улучшить их условия, поскольку речь идет о скорости течения, состоянии дна водоема, размещении рядом промышленных предприятий и др.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции коммерческий директор КП “Плесо” Владимир ОСТАПЕНКО отметил, что межведомственная комиссия, ежегодно проверяющая готовность зон отдыха возле воды к приему отдыхающих, в этом году также совершила объезд всех объектов и дала положительные заключения по их состоянию.