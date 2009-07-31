Во дворе Днепропетровского горсовета произошел взрыв
17:19, 31 июля 2009Общество
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Повреждены два автомобиля
Во дворе Днепропетровского горсовета в 14.25 произошел взрыв.
Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник горсовета, взорвался один из мусорных баков, стоящих во дворе горсовета.
В результате взрыва повреждены два автомобиля.
Жертв и пострадавших нет.
Работники горисполкома эвакуированы не были,
На месте происшествия работает милиция, ведется расследование по факту взрыва. Сотрудники МЧС на место взрыва не выезжали.
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