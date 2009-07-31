Во дворе Днепропетровского горсовета произошел взрыв

Во дворе Днепропетровского горсовета в 14.25 произошел взрыв.

Как сообщил корреспонденту УНИАН сотрудник горсовета, взорвался один из мусорных баков, стоящих во дворе горсовета.

В результате взрыва повреждены два автомобиля.

Жертв и пострадавших нет.

Работники горисполкома эвакуированы не были,

На месте происшествия работает милиция, ведется расследование по факту взрыва. Сотрудники МЧС на место взрыва не выезжали.