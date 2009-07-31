СБУ задержала главу бюджетной комиссии горсовета Днепропетровска

В Днепропетровске по подозрению в получении взятки задержана председатель бюджетной комиссии городского совета Ирина ШАЙХУТДИНОВА.

Как сообщил ИА «Новый мост» источник в СБУ, правоохранительные органы задержали И.ШАЙХУТДИНОВУ 30 июля.

По данным источника, задержание главы бюджетной комиссии Днепропетровского горсовета является результатом разработки СБУ со всеми предшествующими действиями со стороны правоохранительных органов (прослушивание телефонных разговоров и т.п.). На данный момент И.ШАЙХУТДИНОВА находится под стражей, делом занимаются СБУ и прокуратура Днепропетровской области.

Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области прокомментировала информацию следующим образом: «Подозреваемая вымогала у генерального директора одного из акционерных обществ области взятку в размере 150 тыс. грн. за решение вопроса относительно передачи земельного участка в Кировском районе в аренду вышеуказанному обществу и за влияние на уменьшение размера обязательного долевого участия АО в благоустройстве города Днепропетровска с 1,5 млн. грн. до 500 тыс. грн».

По данным пресс-службы облпрокуратуры, 30 июля против задержанной было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки, карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества).