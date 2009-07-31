Впервые с начала кризиса прогноз по рейтингам Украины стал позитивным

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отмечает, что пересмотр прогноза по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный», осуществленный рейтинговым агентством Standard & Poor’s, является первым пересмотром прогноза в положительную сторону с начала кризиса, проведенным рейтинговым агенством.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«По сути, впервые с начала кризиса произошел такой пересмотр ожидания рейтинговым агентством. Если до сих пор практически все агентства нам ставили негативный прогноз, то сейчас мы впервые получили позитивное ожидание от рейтингового агентства», - сказал Т.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Негативного» на «Позитивный». Согласно сообщению агентства, в то же время, подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».

S&P сообщил, что пересмотр прогноза отражает недавний прогресс в реализации структурных реформ в бюджетном и финансовом секторах в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении Украине стабилизационного кредита в размере 16 млрд. долл., что привело к выплате третьего кредитного транша объемом 3,3 млрд. долл. в начале этой недели.