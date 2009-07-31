На затонувшем у берегов Швеции судне были украинцы

Экипаж затонувшего в пятницу в Северном море норвежского грузового судна Langeland состоит из граждан России и Украины, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на управляющего директора компании-судовладельца Myklebusthaug Management.

Сухогруз затонул во время сильного шторма у юго-западного побережья Швеции. На его борту находились шесть человек, их судьба пока неизвестна.

Норвежский метеорологический институт сообщил, что минувшей ночью порывы ветра в районе кораблекрушения достигали 88 километров в час.

Шведская морская администрация сообщила, что судно подало сигнал бедствия в пятницу утром и с тех пор на связь не выходило. Прибывшие на место спасатели обнаружили обломки судна, спасательные плоты и жилеты, однако людей пока не нашли.

По данным Шведской морской администрации, на борту сухогруза, направлявшегося в Норвегию, находилось 2,5 тысячи тонн строительного камня

РИА Новости