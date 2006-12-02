Участники круглого стола в УНИАН обсудят проблемы детского телеэфира

6 декабря о 17-00 в УНИАН состоится Открытая платформа для дебатов о современной культуре на тему: “Куда подевались детские передачи?”. Круглый стол о «детском» ТВ в Украине. Вопросы к обсуждению: Результаты мониторинга программы ТВ на наличие программ для детей. Сколько можно эксплуатировать «Ералаш»?; Если нет детского эфира, единственный выход – не пускать чадо к экрану?; Опыт родителей-телевизионщиков; Что делает государство для теле-воспитания поколения?; Почему руководство каналов отказывается от специализированных передач для юных зрителей?; Почему научит «Шаг к звездам» – едва ли не единственная детская программа государственного канала?; Нашим детям «хватит» «Вечерней сказки»?. Автор и ведущая – Лиза Хворс. Участники: ведущий бывшей детской программы «Не все дома» (1+1) с самой популярной рубрикой «Свиноскоп», автор многих репортажей, отец Костя Грубич, координатор проекта «Первая экспедиция» (ТК «Интер»), независимый продюсер Альбина Сытницкая, с октября 2003 г. – председатель правления «5 канала», с апреля 2005 г. – ответственный секретарь Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владислав Лясовский, Ксения Сладкевич и Петр Мацкевич – корпорация интеллектуальных решений Matskevych&Sladkevych Brand Corporation (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 486-03-30, 8 (050) 372-92-00; e-mail: pr@msbrand.net Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.