Следователи нашли весь череп, который может принадлежать Гонгадзе

Следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины нашла вблизи населенного пункта Сухолесы Белоцерковского района практически весь череп, который может принадлежать убитому журналисту Георгию Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По информации собеседника агентства, в ходе следственно-оперативных действий был найден «полный череп», принадлежащий человеку.

Он заметил, что останки находились на той же глубине, где накануне следователи нашли другие фрагменты черепа.

По данным Генпрокуратуры, найденные останки совпадают с фрагментами, найденными на днях на месте, указанном во время допроса бывшим начальником Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексеем ПУКАЧЕМ.

В настоящее время эксперты проводят идентификацию найденных останков.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля утром в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». В то же время в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на сегодня найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».

29 июля специалисты начали проводить экспертизу для идентификации останков черепа, который может принадлежать Г.Гонгадзе. Как отметили в Генпрокуратуре, эти действия необходимо провести для того, чтобы установить идентификацию найденных фрагментов головы с костями тела.