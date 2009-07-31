Во Львове двое пьяниц возле горсовета продавали боевую мину

Сегодня утром к диспетчеру Львовского городского совета обратился мужчина, который сообщил, что у входа в городской совет лежит боевая противотанковая мина, которую он только что купил у двух пьяниц, продававших ее буквально за несколько десятков метров от горсовета, и попросил вызывать работников милиции.

Как сообщил УНИАН начальник Львовского городского управления внутренних дел Игорь ЦИКАЛО, на место происшествия оперативно прибыли наряды милиции и специалисты взрыво-технической службы ГУ МВД Украины во Львовской области, которые изолировали опасную находку.

«Возле фонтана у входа во Львовский горсовет была действительно обнаружена противотанковая мина, которую специалисты загрузили в специально приспособленный автомобиль и уже вывезли за пределы Львова. Специалисты установят, был ли это муляж мины или нет, хотя все указывает на то, что противотанковая мина является таки боевой», - рассказал И.ЦИКАЛО.

По словам руководителя милиции Львова, мужчина, который принес к городской Ратуше опасную взрывчатку сообщил, что мину он приобрел за четыре гривни на улице Подвальной (за несколько десятков метров от городского совета) у двух пьяниц, которых знает лишь визуально.

«Мужчина нам сообщил, что он купил мину с целью якобы ее последующей передачи правоохранителям, чтобы «пьяницы не натворили беды». Однако эти данные, которые он нам сообщил о происхождении взрывчатки, мы также проверяем», - информировал И.ЦИКАЛО.

По словам И.ЦИКАЛО, мужчина, принесший мину, задержан работниками милиции до выяснения всех обстоятельств, ведь он, как выяснилось, ранее был неоднократно судим.

Проводится расследование инцидента.