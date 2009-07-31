Киевэнерго угрожает отключить Киевводоканалу насосы

АК “Киевэнерго” из-за долгов угрожает с 5 августа отключить ОАО “АК “Киевводоканал” насосные агрегаты.

Как сообщает пресс-служба АК “Киевэнерго”, компания обратилась к ОАО «АК «Киевводоканал» с требованием немедленно заключить договор об эксплуатации насосного оборудования для подкачки холодной воды и оплатить долг в размере 50 млн. грн. за его использование.

“В случае отказа “Киевводоканала” выполнить требования законодательства, “Киевэнерго” будет вынуждена с 5 августа отключить насосные агрегаты”, - отмечается в сообщении энергоснабженческой компании.

“Киевэнерго” информирует, что подкачка холодной воды – технологическая необходимость деятельности “Киевводоканала” для подачи воды потребителям. Такую услугу, в соответствии с законодательством, компания получает от “Киевэнерго”. Расходы на эксплуатацию насосного оборудования для подкачки холодной воды заложены в тариф на воду, который оплачивают потребители. Однако “Киевводоканал” в течение длительного срока не перечисляет энергокомпании эти средства за услуги, хотя исправно получает их от населения, утверждают в “Киевэнерго”.

«Ситуация с длительной задолженностью “Киевводоканала” перед “Киевэнерго” затрагивает интересы акционеров “Киевэнерго”, главным из которых является государство. Таким образом, значительные убытки несет не только столичная энергокомпания, но и государство. Поэтому насосы заработают только с момента решения вопросов оформления актов выполненных работ со стороны “Киевводоканала” за три с половиной года, заключения нового договора и оплаты долга», - заявил председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

Компания напоминает, что 50% плюс одна акция “Киевэнерго” принадлежит государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

Письма о возможности прекращения эксплуатации насосов АК “Киевэнерго” направила руководству ОАО “АК “Киевводоканал”, Киевской городской госадминистрации и прокуратуры г. Киева.