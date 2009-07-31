В Донецкой области выявлено нелегальное производство

Cотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области прекращена деятельность нелегального металлопрокатного производства с оборотом свыше 30 млн. грн. в год.

Как сообщили УНІАН в управлении налоговой милиции ГНА в Донецкой области, в результате проверок субъектов хозяйственной деятельности металлургической отрасли, было установлено, что в 2008 году на территории Донецкой области было смонтировано и запущено нелегальное металлопрокатное производство. Необходимые документы, в том числе разрешения на выполнение работ повышенной опасности и на размещение отходов, а также разрешения пожарной и санитарной служб, сертификаты готовой продукции владельцами производственных мощностей не оформлялись.

Сырьем для производства служил прокат Донецкого и Криворожского металлургических комбинатов. Произведенный металлопрокат реализовывался на предприятиях Донецкой, Харьковской, Запорожской, Винницкой, Киевской областей. Годовой оборот от этой деятельности за 2008 год составил свыше 30 млн. грн.

Для подтверждения качества реализованного металлопроката руководителями нелегального производства оформлялись фальсифицированные сертификаты качества с наименованиями известных металлопрокатных предприятий.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога.