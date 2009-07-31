Минобороны в ближайшее время выставит на продажу 51 объект
В основном в обл- и райцентрах
|Валерий ИВАЩЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО.
По его информации, оценочная стоимость этих объектов, преимущественно размещенных в областных и районных центрах, составляет 120 млн. грн. При этом часть объектов будет реализована вместе с земельными участками, на которых они расположены.
Как отметил и.о. министра обороны, средства от реализации данных объектов будут аккумулироваться в спецфонде и направляться на решение социальных проблем военнослужащих, в первую очередь – жилищных вопросов.
По информации В.ИВАЩЕНКО, запланированный объем поступлений в спецфонд в этом году составляет 3,6 млрд. грн. При этом, по оценке Минобороны, общая сумма поступлений в спецфонд не превысит 1-1,2 млрд. грн. В.ИВАЩЕНКО также отметил, что на сегодняшний день в спецфонд поступило порядка 700-800 млн. грн.
Всего, по его информации, на балансе Минобороны находится 430 не задействованных военных городков, общая площадь земельных участков которых составляет 50 тыс. га.