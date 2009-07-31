Минобороны в ближайшее время выставит на продажу 51 объект

Министерство обороны Украины в ближайшее время выставит на продажу 51 объект излишнего военного имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО.

По его информации, оценочная стоимость этих объектов, преимущественно размещенных в областных и районных центрах, составляет 120 млн. грн. При этом часть объектов будет реализована вместе с земельными участками, на которых они расположены.

Как отметил и.о. министра обороны, средства от реализации данных объектов будут аккумулироваться в спецфонде и направляться на решение социальных проблем военнослужащих, в первую очередь – жилищных вопросов.

По информации В.ИВАЩЕНКО, запланированный объем поступлений в спецфонд в этом году составляет 3,6 млрд. грн. При этом, по оценке Минобороны, общая сумма поступлений в спецфонд не превысит 1-1,2 млрд. грн. В.ИВАЩЕНКО также отметил, что на сегодняшний день в спецфонд поступило порядка 700-800 млн. грн.

Всего, по его информации, на балансе Минобороны находится 430 не задействованных военных городков, общая площадь земельных участков которых составляет 50 тыс. га.