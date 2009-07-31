S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне ССС+

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor`s подтвердило рейтинг Киева на уровне ССС+ вследствие поддержки со стороны центрального правительства в отношении погашения и обслуживания долговых обязательств; прогноз - "негативный"; рейтинги выведены из списка CreditWatch, пишет РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на сообщение агентства.

Правительство Украины продемонстрировало готовность и способность поддержать обслуживание и погашение долговых обязательств Киева за счет предоставления казначейских ссуд, а также своевременного изменения нормативной базы, что до сих пор позволяло городу выплачивать проценты по долгу.

"Мы подтверждаем долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга города Киева на уровне "ССС+" и выводим рейтинги из списка CreditWatch с негативным прогнозом", - сказано в сообщении Standard & Poor`s.

Прогноз изменения рейтингов "негативный" отражает прогноз по рейтингам Украины, а также структуру долга с высоким уровнем риска, низкие показатели ликвидности и ухудшение финансовых показателей города.