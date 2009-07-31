Фестиваль «Живой камень» начинается в Черкассах

1 августа в Черкассах стартует ІІ фестиваль каменной скульптуры .

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор коммунального предприятия «Дирекция парков» Александр РАДУЦКИЙ, тема фестиваля каменной скульптуры - «История одной любви». Каждый мастер, работая с камнем, будет раскрывать собственное виденье любви. Свои работы будут демонстрировать 14 скульпторов из Черкасс, Львова, Киева, Канева, Чернигова, Полтавы, а также из Армении и Польши. Фестиваль будет продолжаться до 23 августа.

Городской председатель Черкасс Сергей ОДАРИЧ убежден, что нынешний фестиваль посетит значительно больше людей, чем в прошлом году. В Черкассы уже выразили желание приехать делегации из России, Азербайджана, восточных стран, США и Китая.

Во время фестиваля каменных скульптур в летнем театре парка будет проходить фестиваль «Певчие вечера», посвященный авторской песне, в нем будут принимать участие украинские и российские звезды. В частности, на “Певчих вечерах” выступят Олег МИТЯЕВ, JAZZEX, Темур КВИТЕЛАШВИЛИ, Вадим ЕГОРОВ, дуэт “Пространство музыки”, Леонид СЕРГЕЕВ и Александр ГОРОДНИЦЬКИЙ, Сергей БАБКИН, Тимур ШАОВ и Вячеслав БУТУСОВ.