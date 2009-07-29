Представительница Гонгадзе: не стоит переоценивать находку черепа

Через неделю после задержания в Украине экс-начальника департамента внешней слежки МВД Алексея Пукача, которого подозревают в убийстве девять лет тому назад журналиста Георгия Гонгадзе, якобы найден череп убитого.

Валентина Теличенко, которая представляет в прокуратуре интересы вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе, призвала не переоценивать эту находку.

Обнаружение черепа является важным, в первую очередь, с моральной стороны, как части тела погибшего журналиста, сказала "Немецкой волне" Валентина Теличенко. В то же время, с правовой точки зрения, она считает этот факт важным, но недостаточным звеном для воссоздания всей картины преступления. А именно: "Установить заказчиков, установить организаторов, кроме Пукача. Установить лица, которые принимали участие в перезахоронении тела и скрывали позже Пукача от правосудия".

Теличенко уверена, что Мирослава Гонгадзе будет настаивать на экспертизе найденного черепа. Но будет доверять не украинским, а исключительно заграничным экспертам. Генпрокуратура Украины подтвердила, что во вторник возле села Сухолесы Белоцерковского района Киевской области следователи нашли "фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе". Правоохранители сообщили, что находка повреждена, но ее достаточно для идентификации.