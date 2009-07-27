Кабмин повысил оклады работникам Одесской оперы

Кабинет министров повысил оклады сотрудникам и артистам Одесского Национального Академического театра оперы и балета.

Соответствующее постановление № 766 от 24 июля опубликовано в сайте правительства.

Документом Одесский театр оперы и балета внесен в список национальных учреждений культуры, для сотрудников которых применяются дополнительные коэффициенты повышения должностных окладов.

Так, согласно постановлению №413 от 3 апреля 2006 года, для сотрудников и артистов разных категорий коэффициент составляет от 2,2 до 5,9.

Справка УНИАН. Одесскому театру оперы и балета звание Академический было присвоено в 1926 г., Национальный – в 2007.