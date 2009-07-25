Из больницы вышли трое отравленных на отдыхе детей

Из больницы выписаны трое из 18 детей, отравившихся в «Областном детско-молодежном санаторно-оздоровительном комплексе» в городе Святогорске Донецкой области.

Как сообщили УНИАН сегодня в областной санитарно-эпидемиологической станции, выписанные из больницы дети чувствуют себя хорошо и больше не нуждаются в лечении в условиях инфекционного отделения.

Остальные 15 детей продолжают получать необходимый лечебно-диагностический комплекс в условиях стационара. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В облСЭС подчеркнули, что новых случаев отравления детей не зарегистрировано.

В очаге возникновения инфекции продолжается эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия в соответствии с разработанным планом. Осуществлена заключительная дезинфекция. Проводятся лабораторные исследования материала от больных, персонала и внешней среды. Окончательное заключение об источниках и факторах передачи инфекции будет сделано после завершения всех исследований.

Работа пищеблока санаторно-оздоровительного комплекса приостановлена, проведена генеральная уборка и дезинфекция.

За допущенные нарушения привлечены к административной ответственности пять должностных лиц, в т.ч. директор санаторно-оздоровительного комплекса, его заместитель и заведующий пищеблоком.

Как сообщал УНИАН, 23-24 июля из «Областного детско-молодежного санаторно-оздоровительного комплекса» в г. Святогорск Донецкой области были госпитализированы 18 детей в возрасте от 7 до 14 лет с подозрением на пищевую токсикоинфекцию. Дети были помещены в инфекционные отделения детских больниц г. Краматорска и г. Славянска. Всего в коммунальном предприятии «Областной детско-молодежный санаторно-оздоровительный комплекс» Донецкого областного совета находится на отдыхе 399 детей (10 отрядов), обслуживающий персонал - 187 человек, на пищеблоке работает 30 человек.