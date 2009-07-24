В Киеве в связи с визитом Кирилла ограничат движение транспорта

ГАИ Киева предупреждает о кратковременных ограничениях движения транспорта в связи с визитом главы Русской православной церкви КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в УГАИ г.Киева, начальник столичной ГАИ Анатолия СИРЕНКО отметил, что визиты такого высокого уровня, как правило, сопряжены с кратковременными ограничениями движения транспорта и киевляне должны с пониманием относится к этому.

По данным ГАИ, в понедельник, 27 июля, ориентировочно в половине девятого утра Святейший Патриарх прибывает в аэропорт Борисполь и далее проследует в центр города на Владимирскую горку. После 10 часов планируется переезд кортежа в Киево-Печерскую Лавру, а затем в 15.30 – посещение памятников Славы и жертв Голодомора. Около 17 часов состоится встреча Патриарха у Святых Врат Лавры.

Во вторник ориентировочно в 13 часов запланировано посещение строительства Кафедрального собора, расположенного по адресу: Железнодорожное шоссе, 3. После чего в 17.30 Святейший Патриарх Кирилл отправится на киностудию им. Довженко.

В среду, 29 июля, примерно в половине первого дня Патриарх посетит Покровский женский монастырь, расположенный в Бехтеревском переулке. Затем в 15 часов высокий гость направится в аэропорт Борисполь.

С учетом этого А.СИРЕНКО рекомендует водителям быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, а также не оставлять транспорт в нарушение общепринятых правил.

Как сообщал УНИАН, 27 июля начинается визит в Украину главы Русской православной церкви Кирилла. Начальной точкой визита высокого гостя станет столица Украины Киев, где он пробудет до среды. Далее запланировано посещение Донецка, Горловки, Симферополя, Севастополя, Ровно, Корца, Луцка, Владимир-Волынского, а также Почаевской Лавры.