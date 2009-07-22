Журналисты отказались поддержать голодовку на 51-телеканале

Обращение к общественности Днепропетровской области по поводу событий на 51-м телеканале

20 июля 2009 года сотрудники Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании во главе с директором ДОГТРК Викторией Шиловой объявили бессрочную голодовку, как они заявляют, в защиту свободы слова. При этом в эфире 51 канала неоднократно звучал упрек журналистам из других СМИ в том, что они не пришли поддержать голодающих. Считаем необходимым разъяснить свою позицию.

Свобода слова – одно из реальных завоеваний украинской журналистики. Она не дарована нам свыше. За нее отдали жизнь Георгий Гонгадзе, Игорь Александров, Борис Деревянко и другие наши коллеги. Тем больнее видеть, как это отвоеванное у власти право превращается в разменную монету в междоусобных дрязгах чиновников от журналистики с чиновниками от власти.

Мы не хотим участвовать в этих унизительных разборках. Свое слово журналистская общественность области сказала еще три года назад, когда Виктория Шилова за нарушение кодекса профессиональной этики украинского журналиста была исключена из членов Национального союза журналистов Украины. Но вопреки неоднократным обращениям Днепропетровской областной организации НСЖУ в облсовет и облгосадминистрацию, В.Шилову все-таки назначили руководителем ДОГТРК. А ранее председателем постоянной комиссии областного совета по связям с объединениями граждан и средствами массовой информации. В результате государственный канал превратился в очаг постоянных конфликтов, оставив позади по степени заангажированности многие частные СМИ, а его директор в 2009 году угодила в «черный список» врагов свободы слова, составленный НСЖУ, – за незаконное увольнение сотрудников ДОГТРК с грубыми нарушениями конституционных прав на труд.

Критика власти – одна из базовых функций журналиста в демократическом обществе. И, начиная с 2005 года, мы имеем возможности осуществлять ее в полной мере. А если чиновники пытаются узурпировать наше законное право, Союз журналистов незамедлительно вступается за коллег. Так было, когда горуправление милиции развязало судебное преследование газеты «Лица», когда соучредитель газеты «Апостолівські новини» - местный райсовет – установил цензуру, когда сотрудники МЧС необоснованно запрещали репортерам работать в зоне взорванного дома по ул. Мандрыковской, и в ряде других случаев.

Однако нет никаких гарантий, что свобода слова, к которой мы уже привыкли, как к воздуху, не будет узурпирована новыми политическими группировками после их прихода к власти. Зачем же спекулировать на этом высоком понятии, выдавая за покушение на свободу слову хозяйственно-административный конфликт? Символ демократии, затертый до дыр, в случае реальной опасности уже не работает. Крики о помощи тех, кто привык личные амбиции и профессиональные просчеты оправдывать издержками борьбы с властью, попросту не будут услышаны. Притча о мальчике-пастушке, пугавшем взрослых мнимыми волками, и оставленным без помощи при появлении настоящих хищников, сегодня по-прежнему актуальна.

И о голодовке. По нашему убеждению, этот способ привлечения общественного внимания должен рассматриваться как исключительный. Образно говоря, это последний патрон в обойме, который оставляют для безвыходной ситуации. К счастью, у журналистов есть масса иных способов донесения информации до общества – расследования, аналитика, репортажи. Но что-то не помнится, чтобы ДОГТРК порадовала зрителей профессиональным разоблачением высокопоставленных взяточников или казнокрадов. А вот голословных обвинений в адрес власти и иных оппонентов хватает с лихвой.

Превращать голодовку в инструмент шантажа – неумно и опасно. Особенно если учесть, что основные участники акции – это молодые люди, едва вкусившие журналистского хлеба. Они легко внушаемы, и многие из них свято верят, что борются за справедливость. Использовать неокрепшие души в корыстных целях недопустимо как с медицинской, так и с нравственной точек зрения. Мы сочувствуем коллегам, ставшим заложниками нездоровых амбиций своего руководства, и призываем прекратить бессмысленную акцию протеста.

На данный момент обращение подписали:

Бондарчук Николай, ветеран ДОГТРК

Брагинский Борис, журналист «9 канала»

Гармаш Наталья, собкор газеты «Факты и комментарии»

Глядченко Владимир, директор ТРК «Південна зоря » (г.Никополь)

Давыдов Александр, директор Журфонда

Данилов Кирилл, генеральный директор «Приват-ТВ»

Зарайская Светлана, председатель Днепропетровской областной организации НСЖУ

Климентьев Вадим, собкор газеты «Зеркало недели»

Кравченко Иван, директор телерадиообъединения «Кварц» (г.Никополь)

Кравченко Александра, заместитель главного редактора газеты «Апостолівські новини»

Кравчук Николай, главный редактор газеты «Наше місто»

Курбатов Александр, журналист «9 канала»

Лизавенко Ирина, тележурналист

Ожогин Виктор, начальник департамента по связям со СМИ Днепропетровского комиссариата Международной организации защиты прав человека

Павленко Николай, собкор государственной телерадиокомпании «Всесвітня служба українського радіо і телебачення», заслуженный журналист Украины

Назарова Наталья, координатор Днепропетровского пресс-клуба реформ

Романов Владислав, директор информационно-аналитического агентства «Придніпров`я»

Сторчаков Владимир, главный редактор газеты «Рідний край» (г.Павлоград), заслуженный журналист Украины

Теплов Виталий, главный редактор газеты «Горожанин»

Тимергалеева Людмила, председатель Криворожской городской организации НСЖУ

Томашенко Зинаида, ветеран ДОГТРК, народная артистка Украины

Филатов Борис, ведущий и автор программы «Губернские хроники»

Цурканов Андрей, главный редактор газеты «Курьер»

Шинкаренко Анатолий, журналист «9 канала»