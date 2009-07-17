Трассу на Трускавец заблокировали на 1,5 часа: горел тягач с нефтепродуктами

Во Львовской области вчера днем на оживленной магистрали Дрогобыч – Трускавец сгорел тягач с нефтепродуктами. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, во время движения по автотрассе вспыхнул пожар в цистерне тягача «Рено Магнум», который перевозил 30 тонн отходов нефтепродуктов из города Борислав Львовской области в город Рогатин Ивано-Франковской области.

Во время пожара в цистерне образовалась трещина, через которую стали вытекать нефтепродукты, и возник пожар, который мог привести к взрыву цистерны в зоне активного движения автотранспорта и вблизи густонаселенного города Дрогобыч.

«В условиях высокой степени угрозы взрыва спасателям удалось в течение часа ликвидировать пожар, что предотвратило экологическую катастрофу», - заметил П.ВАСИЛЕНКО.

По его словам, жертв и пострадавших нет, поскольку спасатели оперативно изолировали пылающую цистерну и перекачали нефтепродукты в другую емкость.

Автомобиль, принадлежавший частному предприятию, полностью сгорел. Причиной пожара, по предварительным заключениям экспертов, стало повреждение топливной системы грузовика.

Из-за чрезвычайного происшествия движение на оживленной автотрассе до курортного города Трускавец было полностью парализовано более чем на 1,5 часа.

В данное время движение транспорта на магистрали полностью возобновлено, размеры убытков устанавливают специалисты.