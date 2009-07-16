28 вузов готовят иски к Вакарчуку

Председатель правления Конфедерации негосударственных высших учебных заведений, народный депутат Украины от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО призывает Министерство образования и науки и Государственную аккредитационную комиссию прекратить проверки негосударственных высших учебных заведений.

В комментарии УНИАН председатель правления Конфедерации негосударственных высших учебных заведений сообщил, что 28 вузов готовят судебные иски к Минобразования и ГАК в связи с незаконным, по их мнению, лишением лицензий в 2008-2009 учебном году. По его информации, около 34-х вузов лишились лицензий, еще около 50-ти ожидают проверок министерства, по результатам которых они также могут потерять лицензии. Эти учебные заведения преимущественно негосударственной формы собственности, отметил депутат.

Председатель правления Конфедерации призвал министерство и ГАК не демонстрировать предвзятое отношение к негосударственным вузам и прекратить проверки, которые, по его мнению, не имеют непосредственного отношения к выполнению высшими учебными заведениями лицензионных условий деятельности.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО при этом напомнил, что постановлением Кабинета Министров от 21 мая 2009 года № 502 предусмотрен мораторий на проверки всех субъектов ведения хозяйства, в том числе и негосударственных вузов. Народный депутат убежден, что в настоящее время профильное министерство должно направить все усилия на предоставление действенной помощи образовательной отрасли, всем высшим учебным заведениям, независимо от формы собственности.

Председатель правления Конфедерации также сообщил, что направил министру образования и науки Ивану ВАКАРЧУКУ обращение с требованием отзывать письмо от 5 июня 2009 года № 1/9-382, которым приостанавливается прием к рассмотрению лицензионных дел по образовательно-квалификационным уровням бакалавра и младшего специалиста на основании нарушения отдельными вузами лицензионных условий.

По мнению Ю.МИРОШНИЧЕНКО, принятое решение по приостановке рассмотрения лицензионных дел противоречит законодательству Украины, в частности: статьям 12, 15, 18 Закона Украины «Об образовании», статьям 18, 28, 31 Закона Украины «О высшем образовании», пп. 10, 14, 16, 20 постановления Кабинета Министров Украины от 8 августа 2007 года № 1019 «О лицензировании деятельности по предоставлению образовательных услуг». Также народный депутат считает, что в письме Минобразования не указаны нормативные основания (решение Коллегии, распоряжение министра образования и науки Украины и др.), согласно которым приостанавливается прием к рассмотрению лицензионных дел.

Кроме этого, председатель правления Конфедерации сказал, что, по его информации, ГАК регулярно нарушает порядок (особенно в сроках) приема и рассмотрения документов по лицензированию и аккредитации, имеет в работе десятки дел, которые не были и, скорее всего, не будут рассмотрены в установленные законом сроки. Это ставит под угрозу организацию нового набора в вузы, а также лицензирование и аккредитацию не только по новым, но и по имеющимся специальностям, заявляет Ю.МИРОШНИЧЕНКО.